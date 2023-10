Balade 14 octobre au départ de Bures/Yvette MET Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne Balade 14 octobre au départ de Bures/Yvette MET Bures-sur-Yvette, 14 octobre 2023, Bures-sur-Yvette. Balade 14 octobre au départ de Bures/Yvette Samedi 14 octobre, 14h00 MET Découvrez des pistes à proximité, des aménagements récents.

Nous passerons par Vauhallan, Igny, la vallée de la Bièvre sur la V40, puis petite excursion dans Massy. Il ne s’agit pas d’une sortie sportive mais d’un beau circuit de 25 km, ouvert à tous.

Retour vers 17h.

Possibilité de rentrer en RER si besoin.

Contact : velo-a-bures@mdb-idf.org MET rue Descartes Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:velo-a-bures@mdb-idf.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu MET Adresse rue Descartes Bures-sur-Yvette Ville Bures-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville MET Bures-sur-Yvette latitude longitude 48.697754;2.164045

MET Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/