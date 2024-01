Mesure pour mesure… ou mot pour mot ? Maison de Victor Hugo Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit

entrée gratuite sur inscription

William Shakespeare s’invite cette année chez Victor Hugo!

Lecture au pupitre des scènes de « Mesure pour mesure » de William Shakespeare par des étudiants du Département théâtre du Conservatoire Francis Poulenc

Extraits de la version originale et des traductions de François-Victor Hugo et de Jean-Michel Déprats.

A l’invitation de la Maison de Victor Hugo le Département théâtre du Conservatoire Francis Poulenc travaille tout au long de l’année sur la pièce « Mesure pour mesure » de William Shakespeare.

Au programme : lectures aux pupitres, rencontre avec le traducteur André Markowicz, et deux présentations de « Mesure pour mesure » invitant à savourer les mots de l’auteur dans la version originale et dans trois traductions françaises : de François-Victor Hugo, de Jean-Michel Déprats et d’André Markowicz.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://framaforms.org/mesure-pour-mesure-ou-mot-pour-mot-1704906940

