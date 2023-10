Cet évènement est passé Inauguration Mestizo Lille Mestizo Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Inauguration Mestizo Lille Mestizo Lille, 11 mai 2019, Lille. Inauguration Mestizo Lille Samedi 11 mai 2019, 15h00 Mestizo Entrée libre ********* AU PROGRAMME** > 14h Atelier de fabrication de produits cosmétiques animé par l’Association Unidos https://fr-fr.facebook.com/UnidosAsso/ > 15h BATUCADA: Ensemble de percussions qui vous entraînera dans son ambiance énergique et festive aux rythmes brésiliens. Par l’association BELL’BATUC > 15h45 CORDILLERA Venez danser et voyager grâce aux grands classiques de la chanson latino-américaine > 16h20 PAITO & HOOPS Spectacle de Hula Hoops > 16h30 ALSAR DUET Ce duo nous fera revivre l’ambiance du film Coco et nous immergera dans les rues du Mexique. Pour les petits et les grands! > 17h15 EIDER ACHE CUBANO Ecole de Salsa. Sur des rythmes endiablés, venez vous initier aux danses latinas. https://www.facebook.com/achecubanolille > 18h CAÑONAZOS Ce groupe Franco-Colombien assaisonne la crème de la chanson colombienne des cinq dernières décennies aux sonorités purement électro, pure Dynamita Colombiana! Mestizo Les Halles, Place de la nouvelle aventure 59000 LILLE Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mestizolille/?eid=ARBrnBswumuedskVT1oEJUF9f3YdFOEMSl7EYj85dSyqPJUh2UNOWNd-VrDPuu04rVujPGA2fzkwqooj »}, {« type »: « link », « value »: « http://mestizolille.fr/?fbclid=IwAR0nDV4x_i6HlMXkjBP0OOuYSysxeTG0f_xE27B7JraPSQ5M5guD7jQG6Bc »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-11T15:00:00+02:00 – 2019-05-11T20:00:00+02:00

2019-05-11T15:00:00+02:00 – 2019-05-11T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mestizo Adresse Les Halles, Place de la nouvelle aventure 59000 LILLE Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Mestizo Lille latitude longitude 50.626686;3.049276

Mestizo Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/