Messti 2021-07-03 12:00:00 – 2021-07-05 23:59:00

Niederhaslach Bas-Rhin Niederhaslach EUR L'ASBH a le plaisir de reprendre part à la vie de nos villages en organisant à nouveau pour commencer le Messti de Niederhaslach. Nous nous réjouissons de vous revoir nombreux mais respectueux des gestes sanitaires ! PROGRAMME : Samedi 18h30 : Cérémonie officielle d'inauguration Edition 2021 SAMEDI—DIMANCHE—LUNDI Fête foraine, buvette, grillades, tartes flambées Concours de pronostic gratuit et animation surprise EURO 2021 Fête du village et attractions +33 6 72 16 73 58

