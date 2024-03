Messti de Truchtersheim Truchtersheim, dimanche 18 août 2024.

Messti de Truchtersheim Truchtersheim Bas-Rhin

Le Kochersbarjer Massdi est de retour !

La journée débutera tôt le matin avec le marché aux puces auquel participent près de 250 exposants.

A partir de 9h, les jeunes profiteront d’un espace de jeux, d’une mini-ferme, et de balades à poneys. Une exposition de voitures anciennes se tiendra dans les rues, et les philatélistes auront rendez-vous à l’Espace Terminus. Les festivités continueront sur le podium au centre du village, puis dans les cinq fermes ouvertes pour l’événement et qui serviront chacune leur spécialité à midi. Point d’orgue de la journée, à 17h, le célèbre cortège de chars représentera avec humour et fantaisie le regard des associations sur la vie en vert.

De nombreux groupes musicaux viendront animer le village et se retrouveront en soirée dans les fermes qui proposeront alors flammekueche et pizzas, bienvenues après un détour par le défi du Massdibaum pour gagner des lots et par la fête foraine, présente toute la semaine. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 07:00:00

fin : 2024-08-18 23:00:00

rues du village

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est rstadel@yahoo.fr

L’événement Messti de Truchtersheim Truchtersheim a été mis à jour le 2024-03-03 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg