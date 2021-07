Natzwiller Natzwiller Bas-Rhin, Natzwiller Messti de Natztwiller Natzwiller Natzwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Natzwiller

Messti de Natztwiller Natzwiller, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Natzwiller. Messti de Natztwiller 2021-07-24 – 2021-07-24

Natzwiller Bas-Rhin Samedi : fête foraine – buvette extérieure – tartes flambée / grillades

Dimanche : paella à emporter à midi (sur réservation avant le 17/07/21 au 07 87 07 96 80 – 10€), puis à partir de 16h, fête foraine – buvette extérieure – tartes flambée / grillades +33 6 24 16 29 88 Samedi : fête foraine – buvette extérieure – tartes flambée / grillades

Dimanche : paella à emporter à midi (sur réservation avant le 17/07/21 au 07 87 07 96 80 – 10€), puis à partir de 16h, fête foraine – buvette extérieure – tartes flambée / grillades dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Natzwiller Étiquettes évènement : Autres Lieu Natzwiller Adresse Ville Natzwiller lieuville 48.43788#7.25071