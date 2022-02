Messti Dalhunden Dalhunden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dalhunden

Messti Dalhunden, 2 juillet 2022, Dalhunden. Messti Dalhunden

2022-07-02 – 2022-07-02

Dalhunden Bas-Rhin Dalhunden Le village de Dalhunden organise son traditionnel messti ! Chaque année c’est le même rituel : les habitants profitent des animations festives organisées dans le cadre du Messti. On s’y retrouve entre amis ou en famille pour déguster des plats et s’amuser. +33 3 88 86 97 18 Le village de Dalhunden organise son traditionnel messti ! Chaque année c’est le même rituel : les habitants profitent des animations festives organisées dans le cadre du Messti. On s’y retrouve entre amis ou en famille pour déguster des plats et s’amuser. Dalhunden

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Dalhunden Autres Lieu Dalhunden Adresse Ville Dalhunden lieuville Dalhunden Departement Bas-Rhin

Dalhunden Dalhunden Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dalhunden/

Messti Dalhunden 2022-07-02 was last modified: by Messti Dalhunden Dalhunden 2 juillet 2022 Bas-Rhin Dalhunden

Dalhunden Bas-Rhin