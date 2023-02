Messmer – Hypersensoriel (Tournée) WATTEAU – CITE DES CONGRES, 2 mars 2023, ANZIN.

LES PRODUCTIONS FASCINANTES L-R-21-9673 / L-R-21-9674 et 213 PRODUCTIONS présentent: ce spectacle. Un voyage euphorique au cœur de vos cinq sens ! Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus à son actif, Messmer est de retour en France pour y présenter son spectacle « Hypersensoriel ». Sommité dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6ème sens qui sommeille en nous ? Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer vous invite cette fois à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes. « Hypersensoriel » propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient. « Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent d’appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu’on ne le pense. » MessmerPMR : 01 42 64 49 40 Messmer, MESSMER – HYPERSENSORIEL Messmer, MESSMER – HYPERSENSORIEL

WATTEAU – CITE DES CONGRES ANZIN 1 ESPL. DES RIVES CREATIVES L’ESCAUT Nord

PMR : 01 42 64 49 40

