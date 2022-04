MESSMER 27.04.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole, 27 avril 2022, Limoges.

Zénith Limoges Métropole, le mercredi 27 avril à 20:00

Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus à son actif, Messmer est de retour en France pour y présenter son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel. Sommité dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6e sens qui sommeille en nous ? Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer vous invite cette fois à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes. Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient. « Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent d’appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu’on ne le pense. » Messmer

De 54.50€ à 64.50€

HYPERSENSORIEL le nouveau spectacle de Messmer sur scène

Zénith Limoges Métropole 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges Limoges Uzurat Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T23:00:00