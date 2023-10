Marche d’Halloween Messinhac Bessamorel, 29 octobre 2023, Bessamorel.

Bessamorel,Haute-Loire

Rendez vous a Messinhac pour la marche avec un parcours spécial Halloween !.

2023-10-29 09:30:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

Messinhac Salle des fêtes

Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



See you in Messinhac for the walk with a special Halloween route!

¡Nos vemos en Messinhac para la marcha con un recorrido especial de Halloween!

Wir treffen uns in Messinhac für die Wanderung mit einer speziellen Halloween-Strecke!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire