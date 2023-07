Livr’ échange Messincourt, 7 juillet 2023, Messincourt.

Messincourt,Ardennes

Le Vendredi 07 juillet à 17h30 Vous voulez vous séparer de certains de vos livres en bon état ? Venez les échanger ! Retrouvons-nous à nouveau autour d’un verre à Biblio plage. Que chacun(e) apporte une boisson et à grignoter pour rendre le moment convivial..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Messincourt 08110 Ardennes Grand Est



Friday, July 07 at 5:30pm Want to part with some of your books in good condition? Come and swap them! Let’s meet again for a drink at Biblio plage. Bring a drink and a snack to make it a convivial occasion.

Viernes 7 de julio a las 17.30 h ¿Quieres desprenderte de algunos de tus libros en buen estado? ¡Ven a intercambiarlos! Volvamos a reunirnos para tomar algo en Biblio plage. Traiga una bebida y un tentempié para que sea una ocasión de convivencia.

Freitag, den 07. Juli um 17:30 Uhr Sie möchten sich von einigen Ihrer gut erhaltenen Bücher trennen? Dann kommen Sie und tauschen Sie sie! Wir treffen uns wieder auf einen Drink im Biblio plage. Jeder sollte ein Getränk und etwas zum Knabbern mitbringen, um den Moment gesellig zu gestalten.

