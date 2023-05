Con Amici Bibliothèque, 19 mai 2023, Messincourt.

L’ensemble Con Amici rassemble trombones, guitares, percussions et piano pour deux soirées sous le signe de la bonne humeur et de la légèreté ! Vendredi 19 Mai à 20h15 à la Bibliothèque de Messincourt : concert jazzy et moderne Samedi 20 Mai à 20H15 à l’Ermitage de Saint-Walfroy : concert classique et mélodique.

Bibliothèque

Messincourt 08110 Ardennes Grand Est



The Con Amici ensemble gathers trombones, guitars, percussions and piano for two evenings under the sign of good mood and lightness! Friday, May 19th at 8:15 pm at the Messincourt Library : jazzy and modern concert Saturday, May 20th at 8:15 pm at the Hermitage of Saint-Walfroy : classical and melodic concert

¡El conjunto Con Amici reúne trombones, guitarras, percusiones y piano para dos veladas bajo el signo del buen humor y la ligereza! Viernes 19 de mayo a las 20.15 h en la Biblioteca de Messincourt: un concierto jazzístico y moderno Sábado 20 de mayo a las 20.15 h en la Ermita de Saint-Walfroy: un concierto clásico y melódico

Das Ensemble Con Amici vereint Posaunen, Gitarren, Schlagzeug und Klavier für zwei Abende im Zeichen der guten Laune und der Leichtigkeit! Freitag, 19. Mai um 20.15 Uhr in der Bibliothek von Messincourt: jazziges und modernes Konzert Samstag, 20. Mai um 20.15 Uhr in der Ermitage von Saint-Walfroy: klassisches und melodisches Konzert

