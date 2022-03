Messieurs Lune & Citron Blum, 25 mars 2022, Marseille.

Messieurs Lune & Citron

Blum, le vendredi 25 mars à 19:00

[https://www.facebook.com/profile.php?id=100010715435727](https://www.facebook.com/profile.php?id=100010715435727) Qui sont Mr Lune et Mr Citron, on ne sait pas trop… Amateurs de friandises sonores et de beats généreux, les deux comparses se retrouvent autour de sets croustillants et acidulés. Diggers insatiables, ils aiment partager leur collection souriante de curiosités sonores à danser, venues du monde entier. D’influence tribale, leur musique va percuter l’électro pour nous entraîner dans un voyage sonore où les sonorités downtempo vont fusionner à celles plus house de leur sélection. Et si l’envie leur prend, les basses se feront la part belle pour un live moite taillé pour les dancefloors…

Entrée libre

♫Duo electro house tribale♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



