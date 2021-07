Fronsac Le Baz'art Fronsac, Gironde Messieurs les coureurs Le Baz’art Fronsac Catégories d’évènement: Fronsac

“J’ai été vacciné avec un rayon de vélo… Autrement dit, je suis de ces gens qui, à la question « qui est le Roi des Belges ? » répondent « Eddy Merckx »… Ces gens qui, quand ils passent sous un arc-en-ciel, se glissent dans un maillot de champion du monde. A vélo, j’ai perdu, souffert, vibré, gagné, égrené des dizaines de milliers de kilomètres, avalé les paysages, écumé les routes de mon Sud-Gironde… A coups de pédales, tête baissée ou en danseuse… Mon vélo à moi se pratique sans casque…” Pascal Labadie

de 10€ à 15€

Un “Seul-en-selle” écrit et joué par Pascal Labadie Mis en scène par Frédéric Arp (durée 1h15). A partir de 10 ans. Pour les amoureux du cyclisme et de la Gironde ! Le Baz’art 34 lieu dit LOISEAU • 33126 FRONSAC Fronsac Gironde

2021-07-17T20:45:00 2021-07-17T22:00:00

