Notre-Dame du Bon Conseil, le vendredi 26 novembre à 19:00

Messes pour les veuves (et les veufs) leurs conjoints et leurs enfants. Chaque conjoint défunt sera cité au memento, ceux et celles qui le souhaiteront pourront apporter une veilleuse à l'appel de son nom. (Contacter Elisabeth Berthelot 06 61 26 44 54) Venons nombreux pour partager avec eux notre espérance en la résurrection. Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris

