Dernière messe de l’Avent à 9h Possibilité de passer à l’église dans l’après–midi pour recevoir le pardon du Seigneur Messes de Noël : 18h30 Messe des enfants et des familles avec crèche vivante 23h Messe solennelle de la nuit Sacrement de réconciliation tout l’après-midi Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

