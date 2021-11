Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Messes de Noël Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Messes de Noël Obernai, 25 décembre 2021, Obernai. Messes de Noël Obernai

2021-12-25 – 2021-12-25

Obernai Bas-Rhin Messes de la Nativité à 10h30 en les églises Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai et Notre-Dame-de-l’Assomption de Bernardswiller.

A18h à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai. Messes de la Nativité à 10h30 en les églises Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai et Notre-Dame-de-l’Assomption de Bernardswiller.

A18h à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai. +33 3 88 95 55 24 Messes de la Nativité à 10h30 en les églises Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai et Notre-Dame-de-l’Assomption de Bernardswiller.

A18h à l’église Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai. Obernai

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai