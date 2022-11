Messes de Noël Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-24 – 2022-12-25

Bouches-du-Rhône Le 24/12 à 18h aura lieu « la messe dite des familles. »

Le 25/12 à 10h30 « la messe de Noël »



Le 24/12 à 22h « la messe de la veillée » aura lieu à la l'église St Antoine du désert de Châteauneuf Le Rouge La magie des messes de Noël en Provence retrouvée à l'église St Michel de Fuveau!

