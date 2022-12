Messes de Noël et du jour de l’An dans les églises d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Programme des messes et veillées :



// Le 24 décembre //

● 17h30 : messe à saint-Jean-Baptiste

● 18h : messe des enfants à la cathédrale présidée par Monseigneur Delarbre

● 22h30: Veillée et messe à la cathédrale présidée par Monseigneur Delarbre

● 22h30 : veillée et messe à la chapelle des Bourras dans le rite traditionnel





// Le 25 décembre //

● 9h30: messe à Notre-Dame de la Seds

● 10h : messe à la chapelle des Bourras dans le rite traditionnel

● 10h30 : messe à la cathédrale présidée par Monseigneur Delarbre

● 19h : messe à la cathédrale dans la chapelle du Buisson Ardent Pour les fêtes de Noël et de début d’année, de nombreuses églises vous accueillent à Aix-en-Provence. accueil.md@catho-aixarles.fr +33 4 42 17 59 00 https://www.catho-aixarles.fr/ Aix-en-Provence

