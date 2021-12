Messes de Noël et du jour de l’An dans les églises d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 24 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Messes de Noël et du jour de l’An dans les églises d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

2021-12-24 – 2022-01-01

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Programme des messes et veillées :



Le 24 décembre

➜ 18h : Église Saint-Eutrope / Messe de la veille de Noël

➜ 18h : Église Saint-François d’Assise / Veillée de Noël

➜ 18h : Cathédrale Saint Sauveur / Messe de la veille de Noël, présidée par l’archevêque d’Aix et Arles, Mgr Christophe Dufour

➜ 18h30 : Église Notre Dame de l’Arc / Nuit de Noël

➜ 18h30 : Église Saint-André / Nuit de Noël

➜ 18h30 : Église Saint-Jérôme / Nuit de Noël

➜ 19h : Église Notre Dame de l’assomption de Puyricard / Messe de la veille de Noël et à 23h45 / Nuit de Noël

➜ 19h30 : Église Saint-Paul / Veillée de Noël et à 20h / Nuit de Noël

➜ 20h : Église Sainte Anne-des-Pinchinats / Veillée de Noël

➜ 21h : Chapelle des Oblats / Veillée de Noël

➜ 21h : Église Notre Dame de l’Arc / Nuit de Noël

➜ 22h30 : Cathédrale St Sauveur / Nuit de Noël

➜ 22h30 : Chapelle Saint-Mitre des Champs / Nuit de Noël

➜ 23h30 : Église Saint-Esprit / Nuit de Noël et à minuit / Messe dans la tradition provençale



Le 25 décembre

➜ 9h : Chapelle des Oblats / Jour de Noël

➜ 9h30 : Église Sainte Anne-des-Pinchinats / Jour de Noël

➜ 9h45 : Église Saint-Paul / Jour de Noël

➜ 10h30 : Cathédrale Saint Sauveur / Jour de Noël, présidée par l’archevêque d’Aix et Arles, Mgr Christophe Dufour

➜ 10h30 : Église Notre Dame de l’Arc / Jour de Noël

➜ 10h30 : Église Saint-André / Jour de Noël

➜ 10h30 : Église Saint-Eutrope / Jour de Noël

➜ 10h30 : Église Notre Dame de l’assomption de Puyricard / Jour de Noël

➜ 11h : Chapelle des Oblats / Jour de Noël

➜ 11h : Église Notre Dame de la Consolation / Jour de Noël

➜ 19h : Cathédrale St Sauveur / Jour de Noël



Le 1er janvier 2022

➜ 10h : Chapelle des Oblats / Jour de l’An

➜ 11h : Église Saint-François d’Assise / Messe dominicale

➜ 11h15 : Église Notre Dame de l’Arc / Solennité de la Mère de Dieu

➜ 18h30 : Église Saint-Paul / Messe dominicale, messe anticipée

➜ 18h30 : Église Notre Dame de l’Arc / Messe dominicale

➜ 18h30 : Église Saint-Jérôme / Messe dominicale

➜ 18h30 : Église Saint-Georges (Luynes) / Messe dominicale

➜ 18h30 : Église Notre Dame de l’assomption de Puyricard / Messe dominicale

Pour les fêtes de Noël et de début d’année, de nombreuses églises vous accueillent à Aix-en-Provence.

accueil.md@catho-aixarles.fr +33 4 42 17 59 00 https://www.catho-aixarles.fr/

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-12-16 par