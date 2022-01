Messes de Noël à Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Planning de Noël 2019 Mardi 24 décembre – 17h00 Messe des tout-petits – 18h30 Messe pour les enfants du catéchisme – 20h Grand-messe de la nuit de Noël – 21h30 Messe de la nuit de Noël (- 23h pas de messe à NDA) – 23h30 messe de la nuit de Noël présidée par Monseigneur Aupetit Archevêque de Paris au cirque National Alexis Grüss (Porte de Passy) Mercredi 25 décembre – 11h Grand-messe de Noël – 19h Dernière messe de Noël – 10h30 Messe chez les Religieuses de l’Assomption (17 rue de l’Assomption) Mardi 31 décembre – 18h30 Messe anticipée de Sainte Marie Mère de Dieu (ne pas mettre du jour de l’an) Mercredi 1 janvier 11h00 Grand-messe de Sainte Marie Mère de Dieu Tous les horaires de messes de Noël de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

