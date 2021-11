Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Messes aux bougies Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Messes aux bougies Église Sainte-Marie des Batignolles, 2 décembre 2021, Paris. Messes aux bougies

du jeudi 2 décembre au jeudi 23 décembre à Église Sainte-Marie des Batignolles

7h : Messe aux bougies 7h30 : Petit déjeuner 8h : Laudes Tous les jeudis de l’avent du 2 au 23 décembre

ouvert à tous

Messes, petit déj et Laudes Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T07:00:00 2021-12-02T08:30:00;2021-12-09T07:00:00 2021-12-09T08:30:00;2021-12-16T07:00:00 2021-12-16T08:30:00;2021-12-23T07:00:00 2021-12-23T08:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Marie des Batignolles Adresse 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Marie des Batignolles Paris