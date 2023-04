Messer Chups • Los Atarrayas • French Boutik SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Messer Chups • Los Atarrayas • French Boutik SUPERSONIC, 31 mai 2023, Paris. Le mercredi 31 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! LOS ATARRAYAS Los Atarrayas est un trio international de surf’n’roll sale et sauvage, basé en région parisienne, avec des membres originaires de Colombie, Italie et France.Actifs depuis 2019, ils ont publié en 2020 un EP de 7 chansons, « Première Vague », suivi en 2022 par un album de 10 chansons, « Killed by Surf », les deux pour le label indépendant grec Surf Cookie Records. Ils ont également participé à la compilation de groupes surf français « L’appel de la Surf, vol.2 », publié par Production Impossible Records.Chaque chanson suit un scénario qui vient raconter une histoire, pour transporter l’auditeur avide de sensations fortes dans des contrées sauvages inexplorées : parfois aux mélodies arabisantes, parfois inspiré de bandes-sons de westerns spaghetti, parfois dans l’univers des b-movies d’horreur et science fictions des années 60, parfois aux vibrations tarantinesques, et d’autres encore. FRENCH BOUTIK French Boutik est un K à part dans l’univers de la Pop. Même si l’esprit de Ray Davies et de ses Kinks sera toujours cher à leur coeur, la Boutique Française prouve, s’il en était besoin, avec ce 3ème album ‘Ce je ne sais quoi’, qu’elle ne saurait être réduite à de quelconques étiquettes. Si l’ironie des paroles est toujours là, l’accent est mis sur de nouvelles sonorités encore plus ambitieuses. Réminiscences psychédéliques ? Power pop ? Post Punk ? Le gang Américano-Anglo-Français fait valser toutes les classifications avec des vignettes dédiées à l’Internationale Pop, mais confrontées à la réalité blafarde d’aujourd’hui … La nostalgie n’est plus ce qu’elle était … SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Contact : https://fb.me/e/3xiSWd0V8 https://fb.me/e/3xiSWd0V8

Messer Chups • Los Atarrayas • French Boutik / Supersonic (Free entry)

