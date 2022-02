MESSER CHUPS / CITY KIDS Le 106, 13 avril 2022, Rouen.

MESSER CHUPS / CITY KIDS

Le 106, le mercredi 13 avril à 20:00

Le trio moscovite Messer Chups est le digne représentant d’un univers musical et visuel ultra référencé allant de Betty Page à Tarantino en passant par Link Wray et les Cramps. Avec humour et noirceur, Zombierella, Guitaracula et Rockin’ Eugene combinent rockabilly, exotica et musique surf devant des projections de vieux films d’horreur et de SF des années 50 et 60. En première partie, les City Kids, l’un des groupes emblématiques de la scène rock du Havre.

Location 13.5 € / Guichet 16.5 € / Réduit 10.5 € / Abonnés 4 €

Rockabilly, Horror punk, Lounge, Surf

Le 106 106, quai Jean de Béthencourt, Rouen Rouen Seine-Maritime



