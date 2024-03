MESSE SOLENNELLE POUR UNE PLEINE LUNE D’ÉTÉ Théâtre du Grand Bleu Lille, lundi 18 mars 2024.

MESSE SOLENNELLE POUR UNE PLEINE LUNE D’ÉTÉ de Michel Tremblay Lundi 18 mars, 19h00 Théâtre du Grand Bleu Entrée libre

Avec les cpes théâtre du conservatoire de lille

Les onze personnages de cette Messe ne sont pas inconsolables. S’ils ont peur de se perdre dans l’enfer de l’amertume et de la méchanceté, de la violence, de l’indifférence et du dédain, ils aspirent tous à une libération d’eux-mêmes, définitive. Lorsque paraît la lune d’été, le destin de chacun – Isabelle, Yannick, Jeannine, Louise, Rose, Mathieu, Gaston, Mireille, Yvon, Gérard et la veuve – prend feu dans une liturgie dramatique d’une exceptionnelle intensité.

Coordination et mise en scène : Sébastien Lenglet

Chant : Emanuela Ducornez

Chorégraphie : Mark Pace

Création lumière et régie générale : Thomas Seguin

Le Grand Bleu – 36 Av. Marx Dormoy, Lille

Lundi 18 mars 2024 : 14h30 et 19h

Mardi 19 mars 2024 : 14h30 et 19h

Mercredi 20 mars 2024 : 16h

Jeudi 21 mars 2024 : 14h30

Vendredi 22 mars 2024 : 14h30 et 19h

Entrée gratuite mais réservation obligatoire sur conservatoire.lille.f

/ ! Merci de bien sélectionner la date et l’horaire de la représentation à laquelle vous souhaitez assister, car il y a huit représentations différentes.

Théâtre du Grand Bleu 36 Avenue Marx Dormoy, 59000 Lille