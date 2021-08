Paris Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus Paris Messe in deutscher Sprache Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeden Sonntag sind Sie zu unserer deutschsprachigen Messe herzlich willkommen. Es gibt auch regelmässig einen kleinen Aperitif danach, sofern die aktuelle sanitäre lages es zulässt, um mit anderen Gemeindemitgliedern in Kontakt zu kommen! Regelmäßige Sonntagsmesse in deutscher Sprache Katholische Gemeinde Sankt Albertus Magnus 38 rue Spontini, Paris 16ème Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T11:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T11:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T11:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T11:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T11:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T11:00:00;2021-10-24T10:00:00 2021-10-24T11:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T11:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T11:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T11:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T11:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T11:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T11:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T11:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T11:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T11:00:00;2022-01-02T10:00:00 2022-01-02T11:00:00;2022-01-09T10:00:00 2022-01-09T11:00:00;2022-01-16T10:00:00 2022-01-16T11:00:00;2022-01-23T10:00:00 2022-01-23T11:00:00;2022-01-30T10:00:00 2022-01-30T11:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T11:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T11:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T11:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T11:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T11:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T11:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T11:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T11:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T11:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T11:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T11:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T11:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T11:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T11:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T11:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T11:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T11:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T11:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T11:00:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T11:00:00;2022-07-03T10:00:00 2022-07-03T11:00:00

