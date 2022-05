Messe et procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima Chapelle Sainte-Bernadette Catégorie d’évènement: Paris

Chapelle Sainte-Bernadette, le dimanche 12 juin à 20:00

– Célébration de la messe à 20h – Procession aux flambeaux avec récitation du chapelet à 21h En union avec les trois communautés de notre paroisse (Française, Philippine et Portugaise). Nous prierons en Français en Tagalog et en Portugais. Organisées par la Communauté Portugaise d’Auteuil. Chapelle Sainte-Bernadette 4 rue d’Auteuil, 75016 Paris Quartier d’Auteuil Paris

