Messe avec l'évêque à l'église de Fort-Mahon-Plage et défilé des anciens combattants

2023-04-15 10:00:00

Fort-Mahon-Plage, Somme

Ouvert à tous – en matinée

Ouvert à tous – en matinée

Plus d'information : Mairie +33(0)3 22 27 70 24

Plus d’information : Mairie +33(0)3 22 27 70 24 +33 3 22 27 70 24 Fort-Mahon-Plage

