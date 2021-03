Messe en Ut de Beethoven, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Marseille.

Messe en Ut de Beethoven 2021-07-08 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-08 Basilique le Sacré-Coeur 81 Avenue Du Prado

Marseille Bouches-du-Rhône

10 25 Moins jouée que la Missa solemnis, la Messe en ut est une œuvre clef dont Beethoven disait lui-même : « De ma messe comme de moi-même je ne dis pas volontiers du bien, et pourtant je crois que j’ai traité le texte comme il ne le fut jamais auparavant ». C’est dire s’il avait conscience de l’ampleur de sa partition qui frappe également par sa ferveur religieuse.



Impossible d’échapper au 250e anniversaire de Beethoven ! Marseille Concerts n’y songe même pas tant ce compositeur lui est cher, surtout quand il s’agit d’aborder une rareté.



Jean-Claude Latil, hautboïste et chef d’orchestre, et Mathias Lecomte, organiste, sont aux commandes pour cet éblouissant programme.



Jean-Claude Latil & l’Ensemble Philharmonia, Direction & chœur

Mathias Lecomte, Orgue

Lucile Pessey, Soprano solo

Lorrie Garcia, Mezzo-Soprano solo

Jean-Christophe Born, Ténor solo

Florent Leroux-Roche, Baryton basse solo



Concert présenté par Marseille Concerts, en partenariat avec la Basilique du Sacré-Coeur et la Ville de Marseille.

(durée 1h30)

