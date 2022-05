“Messe en Si mineur” de Jean-Sébastien Bach Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

"Messe en Si mineur" de Jean-Sébastien Bach Place du Bourguet Cathédrale Notre Dame du Bourguet Forcalquier

2022-05-29 17:00:00 – 2022-05-29 19:00:00

2022-05-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00 Place du Bourguet Cathédrale Notre Dame du Bourguet

Forcalquier Alpes de Haute-Provence Le Chœur du Luberon présente en concert la messe en si mineur de J.-S. Bach en la cathédrale de Forcalquier. Pour partager avec le public toute la splendeur de cette œuvre, le Chœur s’est entouré de 4 solistes et de 22 instrumentistes professionnels. secretariatchoeurlub@gmail.com +33 6 74 73 99 62 http://www.choeurduluberon.fr/ Place du Bourguet Cathédrale Notre Dame du Bourguet Forcalquier

