Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture Istres, 28 novembre 2021, Istres. Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture 2021-11-28 – 2021-11-28

Istres Bouches-du-Rhône Dimanche à partir de 9h : Au Domaine de Sulauze, messe en provençal avec les groupes flokloriques, vin chaud, Bénédiction des chevaux –



A 14h30, en centre ville : grand défilé de la transhumance en centre ville avec la carreto ramado (charrette décorée et fleurie attelée à 12 chevaux de trait), 3000 moutons, brebis, béliers accompagnée par les bergers, gardians groupes folkloriques et tambourinaïres.



Toute la journée, foire artisanale et produits du terroir en centre ville



16h15 : Grand spectacle folklorique à la salle des fêtes Messe en provençale, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture Dimanche à partir de 9h : Au Domaine de Sulauze, messe en provençal avec les groupes flokloriques, vin chaud, Bénédiction des chevaux –



A 14h30, en centre ville : grand défilé de la transhumance en centre ville avec la carreto ramado (charrette décorée et fleurie attelée à 12 chevaux de trait), 3000 moutons, brebis, béliers accompagnée par les bergers, gardians groupes folkloriques et tambourinaïres.



Toute la journée, foire artisanale et produits du terroir en centre ville



16h15 : Grand spectacle folklorique à la salle des fêtes dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Ville Istres lieuville 43.51478#4.98768