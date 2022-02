Messe en langue bretonne Chapelle Saint-Léonard Kereven Catégories d’évènement: Kereven

Cette messe est célébrée en langue bretonne, totalement ou partiellement (cantiques, lectures, prières) selon que le célébrant connaît ou pas la langue. Les cantiques et le livret de la messe sont proposés avec la traduction et les textes du jour sont adressés par courriels, à la demande, toujours avec leur traduction. Le livret de la messe en breton pour le mois en cours peut être aussi téléchargé ici : [[https://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr/brittophone/](https://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr/brittophone/)](https://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr/brittophone/)

Gratuit

Depuis plusieurs années, une équipe de paroissiens anime chaque troisième vendredi du mois une messe en langue bretonne, à la chapelle Saint-Léonard. Chapelle Saint-Léonard 56270 Ploemeur Kereven Mor-Bihan

