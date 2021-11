Paris Église Saint-Sulpice Paris Messe en do Majeur de BEETHOVEN Église Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert sous la direction d’Hugues REINER Une œuvre chorale magistrale dans la plus grande église de Paris, interprétée par le Chœur et l’orchestre Hugues Reiner avec : – Andrea Constantin, soprano – Guillemette Laurens, mezzo – Joachim Bresson, ténor – Gautier Joubert, basse En 1re partie : Ouverture des « Noces de Figaro » de Mozart, et de grands airs d’opéran, Joachim Bresson. Ce concert est donné en hommage à toutes les victimes du COVID19, avec le Collectif « Tenir Ta Main » et avec l’Espace Ethique Ile de France.

Tarifs de 25 € à 65 € Réservations Helloasso https://urlz.fr/gFLN Billetreduc Ticketmaster

Messe en do majeur de Beethoven et ouverture des noces de Figaro de Mozart Église Saint-Sulpice place Saint-Sulpice 75006 Paris

