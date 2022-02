Messe en breton (Culte) Chapelle de l’Immaculée (cloître) Sainte-Anne-d'Auray Catégories d’évènement: Morbihan

Sainte-Anne-d'Auray

Messe en breton (Culte) Chapelle de l’Immaculée (cloître), 6 mars 2022, Sainte-Anne-d'Auray. Messe en breton (Culte)

Chapelle de l’Immaculée (cloître), le dimanche 6 mars à 10:30

Aozet get servij al lid e brezhoneg, eskopti Gwened. Organisé par le service diocésain de la pastorale en langue bretonne. Chapelle de l’Immaculée (cloître) 9 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray La Métairie Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Sainte-Anne-d'Auray Autres Lieu Chapelle de l'Immaculée (cloître) Adresse 9 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray Ville Sainte-Anne-d'Auray lieuville Chapelle de l'Immaculée (cloître) Sainte-Anne-d'Auray Departement Morbihan

Chapelle de l'Immaculée (cloître) Sainte-Anne-d'Auray Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-anne-dauray/

Messe en breton (Culte) Chapelle de l’Immaculée (cloître) 2022-03-06 was last modified: by Messe en breton (Culte) Chapelle de l’Immaculée (cloître) Chapelle de l'Immaculée (cloître) 6 mars 2022 Chapelle de l'Immaculée (cloître) Sainte-Anne-d'Auray Sainte-Anne-d'Auray

Sainte-Anne-d'Auray Morbihan