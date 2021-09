Puimisson Saint-Joseph de Mont-Rouge Hérault, Puimisson Messe du Mercredi en direct du monastère Saint-Joseph de Mont-Rouge Puimisson Catégories d’évènement: Hérault

Durant cette année jubilaire de saint Joseph, les Moines et moniales retransmettent la messe du mercredi en direct.

https://fsj.fr/predication/

2021-09-08T17:00:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-15T17:00:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-22T17:00:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-29T17:00:00 2021-09-29T18:30:00;2021-10-06T17:00:00 2021-10-06T18:30:00;2021-10-13T17:00:00 2021-10-13T18:30:00;2021-10-20T17:00:00 2021-10-20T18:30:00;2021-10-27T17:00:00 2021-10-27T18:30:00;2021-11-03T17:00:00 2021-11-03T18:30:00;2021-11-10T17:00:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-17T17:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-24T17:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-12-01T17:00:00 2021-12-01T18:30:00

