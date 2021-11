Paris Notre-Dame du Bon Conseil Paris Messe des familles Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Messe des familles Notre-Dame du Bon Conseil, 21 novembre 2021, Paris. Messe des familles

Notre-Dame du Bon Conseil, le dimanche 21 novembre à 09:30

9h25 Première séance de préparation pour les enfants et les jeunes (accompagnés de leurs parents) qui souhaitent se préparer à la première communion ou au sacrement de confirmation. (Voir le P. Franck ou le P. Jean-Luc auparavant) A la sortie des messes dominicales, quête au profit du fonds de secours de la paroisse qui essaie de faire face aux détresses les plus urgentes. Merci de votre générosité ! Quête au profit du fonds de secours de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T09:30:00 2021-11-21T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Notre-Dame du Bon Conseil Adresse 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Ville Paris lieuville Notre-Dame du Bon Conseil Paris