Messe dédiée aux Acadiens / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Messe dédiée aux Acadiens / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer, 15 août 2022, Courseulles-sur-Mer. Messe dédiée aux Acadiens / Festival “La Semaine Acadienne 2022” rue de l’Abbé Bossard Église Courseulles-sur-Mer

2022-08-15 – 2022-08-15 rue de l’Abbé Bossard Église

Courseulles-sur-Mer Calvados Messe dédiée aux Acadiens, en ce jour de leur fête nationale, célébrée par le père Laurent Lair

Avec la participation des Fifres et Tambours d’Aunis Saintonge et d’artistes Acadiens Messe dédiée aux Acadiens, en ce jour de leur fête nationale, célébrée par le père Laurent Lair

Avec la participation des Fifres et Tambours d’Aunis Saintonge et d’artistes Acadiens Messe dédiée aux Acadiens, en ce jour de leur fête nationale, célébrée par le père Laurent Lair

Avec la participation des Fifres et Tambours d’Aunis Saintonge et d’artistes Acadiens Arnaud Blin

rue de l’Abbé Bossard Église Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse rue de l'Abbé Bossard Église Ville Courseulles-sur-Mer lieuville rue de l'Abbé Bossard Église Courseulles-sur-Mer Departement Calvados

Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courseulles-sur-mer/

Messe dédiée aux Acadiens / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer 2022-08-15 was last modified: by Messe dédiée aux Acadiens / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 15 août 2022 Calvados Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer Calvados