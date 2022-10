MESSE DE SAINT HUBERT Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

MESSE DE SAINT HUBERT Thionville, 4 novembre 2022, Thionville. MESSE DE SAINT HUBERT

3 place de l’église Eglise Saint-Maximin Thionville Moselle PAYS THIONVILLOIS TOURISME Eglise Saint-Maximin 3 place de l’église

2022-11-04 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-04

Eglise Saint-Maximin 3 place de l’église

Thionville

Moselle Thionville Messe de saint Hubert sonnée par le Bien -Aller du Sous-Bois +33 6 76 29 73 96 Eglise Saint-Maximin 3 place de l’église Thionville

dernière mise à jour : 2022-10-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Thionville Moselle PAYS THIONVILLOIS TOURISME Eglise Saint-Maximin 3 place de l'église Ville Thionville lieuville Eglise Saint-Maximin 3 place de l'église Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

MESSE DE SAINT HUBERT Thionville 2022-11-04 was last modified: by MESSE DE SAINT HUBERT Thionville Thionville 4 novembre 2022 3 place de l'église Eglise Saint-Maximin Thionville Moselle PAYS THIONVILLOIS TOURISME Moselle thionville

Thionville Moselle