Messe de Noël Valloire Valloire Catégories d’évènement: Savoie

Valloire

Messe de Noël Valloire, 24 décembre 2022, Valloire . Messe de Noël Eglise Notre Dame de l’Assomption Rue des Grandes Alpes Valloire Savoie Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l’Assomption

2022-12-24 22:00:00 22:00:00 – 2022-12-24

Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l’Assomption

Valloire

Savoie Messe de Noël Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l’Assomption Valloire

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Valloire Autres Lieu Valloire Adresse Valloire Savoie Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l'Assomption Ville Valloire lieuville Rue des Grandes Alpes Eglise Notre Dame de l'Assomption Valloire Departement Savoie

Valloire Valloire Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valloire/

Messe de Noël Valloire 2022-12-24 was last modified: by Messe de Noël Valloire Valloire 24 décembre 2022 Eglise Notre Dame de l'Assomption Rue des Grandes Alpes Valloire Savoie Savoie Valloire

Valloire Savoie