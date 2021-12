Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois Hérault, Saint-Bauzille-de-Putois Messe de Noël Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-Putois

Messe de Noël Saint-Bauzille-de-Putois, 24 décembre 2021, Saint-Bauzille-de-Putois. Messe de Noël RD108 E8 Grotte des Demoiselles Saint-Bauzille-de-Putois

2021-12-24 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-24 17:30:00 17:30:00 RD108 E8 Grotte des Demoiselles

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Saint-Bauzille-de-Putois Hérault EUR 7.9 7.9 La grotte des Demoiselles est heureuse de renouer avec la tradition de la célébration de Noël. La messe sera célébrée par le père Gabriel et accompagnée par la mezzo-soprano Liane Von Scarpatetti. +33 4 67 73 70 02 https://www.demoiselles.com/fr/evenements/calendaire/messe-de-noel RD108 E8 Grotte des Demoiselles Saint-Bauzille-de-Putois

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Office de Tourisme Cévennes et Navacelles

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Bauzille-de-Putois Autres Lieu Saint-Bauzille-de-Putois Adresse RD108 E8 Grotte des Demoiselles Ville Saint-Bauzille-de-Putois lieuville RD108 E8 Grotte des Demoiselles Saint-Bauzille-de-Putois