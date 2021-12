MESSE DE NOEL Saint-Bauzille-de-Putois, 24 décembre 2021, Saint-Bauzille-de-Putois.

MESSE DE NOEL Saint-Bauzille-de-Putois

2021-12-24 16:00:00 – 2021-12-24 17:30:00

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

0 0 EUR La grotte des Demoiselles à le plaisir de renouer avec la tradition de la célébration de noël. Messe célébrée par le père Gabriel et accompagnée par la mezzo-soprano Liane von Scarpatetti. Pass sanitaire demandé dès 12 ans et port du masque obligatoire.

– Retrait des tickets le jour même à la billetterie 45 min avant le début de la célébration. L’entrée dans la grotte s’effectuera de 15h15 à 15h50 avec un accès régulier par le funiculaire jusqu’au début de la célébration.

– Vous pourrez vous installer dans le respect des lieux et de la sécurité dans la salle de la Cathédrale. Il est possible et recommandé d’apporter un petit coussin ou un petit pliant pour s’asseoir plus confortablement. Quelques chaises seront disponibles pour les personnes à mobilité réduite.

– La température constante dans la Grotte s’élève à 15°C. Nous vous recommandons de vous munir d’un vêtement chaud et de chaussures adaptées.

+33 4 67 73 70 02

Saint-Bauzille-de-Putois

