Messe de Noël – Collégiale Saint Martin

Messe de Noël – Collégiale Saint Martin, 25 décembre 2022, . Messe de Noël – Collégiale Saint Martin



2022-12-25 – 2022-12-25 Une célébration vers la plénitude de Noël ! dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville