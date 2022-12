Messe de Noël à bord du Châteaubriand La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Ouvert au public sur réservation. Toutes les sommes (croisière + dons) récoltées seront reversées à l’organisation des Petites Soeurs des Pauvres, présentes pour la messe. Embarquement 15h45 départ 16h retour vers 17h30. Goûter :

Vin chaud ou chocolat chaud ou jus de fruit ou thé, madeleines ou quatre-quarts 6€ par personne. +33 2 99 46 44 40 La Richardais

