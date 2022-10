Messe de minuit Labaroche Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Labaroche

Messe de minuit Labaroche, 25 décembre 2022, Labaroche. Messe de minuit

Eglise Saint-Michel Labaroche Haut-Rhin

2022-12-25 00:00:00 – 2022-12-25 01:00:00 Labaroche

Haut-Rhin Labaroche Veillée de prières et de recueillement en famille autour de la crèche en cette nuit de Noël. Belle veillée autour de la crèche, en cette nuit de Noël. +33 3 89 78 22 78 Labaroche

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Labaroche Autres Lieu Labaroche Adresse Eglise Saint-Michel Labaroche Haut-Rhin Ville Labaroche lieuville Labaroche Departement Haut-Rhin

Labaroche Labaroche Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labaroche/

Messe de minuit Labaroche 2022-12-25 was last modified: by Messe de minuit Labaroche Labaroche 25 décembre 2022 Eglise Saint-Michel Labaroche Haut-Rhin Haut-Rhin Labaroche

Labaroche Haut-Rhin