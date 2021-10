Versailles Chapelle royale Versailles, Yvelines Messe de Minuit : Charpentier : Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Messe de Minuit : Charpentier : Chapelle royale, 19 décembre 2021, Versailles. Messe de Minuit : Charpentier :

Chapelle royale, le dimanche 19 décembre à 15:00

Sébastien Daucé retrouve ce programme de Noël qu’il a magnifiquement enregistré, pour fêter la Nativité dans un style qu’admirait le Versailles de Louis XIV. La Messe de Minuit est probablement une des principales œuvres qui valut à Charpentier d’être connu. Elle invite à se replonger dans un monde musical où les traditions savante et populaire ne sont pas opposées, bien au contraire : tout l’art et la science de Charpentier s’illustrent dans cette invitation des chants traditionnels de Noël au sein d’une messe composée pour la Nuit de Noël.

Des chants traditionnels de Noël s’invitent au sein d’une messe composée pour la Nuit de Noël. Chapelle royale Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

