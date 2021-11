Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Messe de minuit à l’Abbaye Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Messe de minuit à l'Abbaye Abbaye de Fontenelle 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine

2021-12-24 23:30:00 23:30:00 – 2021-12-25

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine Cette année encore l’Abbaye de Fontenelle vous offre une parenthèse hors du temps lors de sa messe de minuit.

Les moines bénédictins de Saint Wandrille Rançon, la célébreront dans l’abbatiale de l’abbaye.

Un véritable moment de partage et de lumière en toute sobriété. Abbaye de Fontenelle 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Abbaye de Fontenelle 2 Rue Saint-Jacques Ville Rives-en-Seine lieuville Abbaye de Fontenelle 2 Rue Saint-Jacques Rives-en-Seine