Notre-Dame du Bon Conseil, le vendredi 3 décembre à 07:15

Messe de test. Cette messe sera maintenue les semaines suivantes s’il y a au moins 12 personnes ce vendredi. Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

2021-12-03T07:15:00 2021-12-03T08:00:00

