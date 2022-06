Messe de la St Ursin des Roses et Concert Serruelles Serruelles Catégories d’évènement: 18190

Serruelles 18190 Ce rendez-vous annuel vous fera découvrir ce trésor caché dans la campagne berrichonne. La célébration aura lieu à 11h. Un marché artisanal sera présent jusqu’à 18h. Profitez aussi de cette journée pour parcourir le nouveau sentier de randonnée au départ de la mairie et de participer au concours photo proposé par l’office de tourisme : https://bit.ly/rando-lignieresberrytourisme La messe de la Saint-Ursin des Roses sera célébrée à la Chapelle des Roses de Serruelles à 11h. Un marché artisanal avec potiers, sculpteurs, peintres et écrivains animera cette journée jusqu’à 18h. jcmcambre@orange.fr +33 6 31 39 65 84 Ce rendez-vous annuel vous fera découvrir ce trésor caché dans la campagne berrichonne. La célébration aura lieu à 11h. Un marché artisanal sera présent jusqu’à 18h. Profitez aussi de cette journée pour parcourir le nouveau sentier de randonnée au départ de la mairie et de participer au concours photo proposé par l’office de tourisme : https://bit.ly/rando-lignieresberrytourisme (c) Roland MELIN

