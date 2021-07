Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône, Fuveau Messe de la Saint Roch Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Messe de la Saint Roch Fuveau, 16 août 2021, Fuveau. Messe de la Saint Roch 2021-08-16 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-16 11:00:00 11:00:00 Rue De la Paix Chapelle Saint Roch

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau « Au début du XIe siècle, Roch, un jeune montpelliérain, partit pour Rome accompagné de son chien et sur son chemin, guérit de nombreux malades, en particulier des pestiférés. Il est normal qu’après la grande peste de 1720, de nombreux oratoires et chapelles aient été élevés en son honneur par les communautés qui avaient été épargnées de ce mal. L’église a fixé sa fête au 16 août ce qui explique que son culte accompagne souvent celui de l’Assomption. » JF ROUBAUD Chaque année pour la Saint Roch une messe est donnée dans la petite chapelle du même nom au coeur du vieux village! fuveauparoisse@aol.com +33 4 42 58 71 07 « Au début du XIe siècle, Roch, un jeune montpelliérain, partit pour Rome accompagné de son chien et sur son chemin, guérit de nombreux malades, en particulier des pestiférés. Il est normal qu’après la grande peste de 1720, de nombreux oratoires et chapelles aient été élevés en son honneur par les communautés qui avaient été épargnées de ce mal. L’église a fixé sa fête au 16 août ce qui explique que son culte accompagne souvent celui de l’Assomption. » JF ROUBAUD dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de Tourisme de Fuveau Provence Tourisme / Office de Tourisme de FuveauProvence Tourisme / Office de Tourisme de Fuveau

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse Rue De la Paix Chapelle Saint Roch Ville Fuveau lieuville 43.45584#5.56041