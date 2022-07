Messe de la Saint-Christophe Omonville, 24 juillet 2022, Omonville.

Messe de la Saint-Christophe

Comme chaque année depuis plus de 85 ans la traditionnelle messe avec procession et bénédiction des véhicules en tout genre jusque la statue érigée sur l’ancienne nationale 27 aura lieu non pas le dernier dimanche mais le 24 juillet. En effet cette année fête le 85ème anniversaire de l’inauguration de l’érection de cette statue.

Merci de garer vos véhicules avant la messe afin de pouvoir rejoindre la statue en groupe à pied après la messe en priant et en chantant.

Bien sur pour nos plus anciens il est possible d’organiser un covoiturage afin de minimiser les véhicules qui seront stationnés sur la place de l’église. Des médailles, porte-clés et des veilleuses seront en vente comme d’habitude : avant la messe sur le parvis de l’église puis à l’entrée de la deuxième partie de la hêtraie.

A l’issue de la bénédiction aura lieu un verre de l’amitié, suivi d’un pique-nique sur l’aire de repos.

